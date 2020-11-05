جامعة الأزهر توافق على تدريس مقرر خاص بالإفتاء لطلاب الكليات الشرعية

كتب لؤى على

وافق مجلس جامعة الأزهر، على تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر، والخاص بتدريس مقرر دراسي خاص بالإفتاء بالفرقتين الثالثة والرابعة بكليات أصول الدين واللغة العربية، والشريعة والقانون والشعب المناظرة لهم.





ويدرّس المقرر ضمن المقررات الدراسية ويضاف إلى توصيفاتها توصيف مقرر الإفتاء لحين موافقة المجلس الأعلى للأزهر، على تعديل الخطط الدراسية الخاصة بالقطاعات الثلاثة مضافا إليها مقرر خاص بالإفتاء في الفرقتين الثالثة والرابعة والتي ستطبق على الطلاب بدءا من الفرقة الاولى بعد إقرارها.





وكان قد أكد الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني؛ أن باب التحويلات للطلاب والطالبات الجدد من المعاهد الفوق متوسطة أنتهت اليوم الخميس .





وأوضح مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني ، أن الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة للتنسيق الإلكتروني كان متاح لهم التقديم من خلال وحدة النظم والشبكات يدويًّا بعد سداد مبلغ 200 جنيهٍ فى خزينة الجامعة ، حتى يتمكن الطالب أو الطالبة من قيده في أحدى كليات جامعة الأزهر حسب الحد الأدنى لكل كلية.



