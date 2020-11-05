اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط 6.5 مليون برميل يوميا 2021

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 ص
توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط 6.5 مليون برميل يوميا 2021 نفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انخفض الطلب العالمي على النفط  خلال الربع الثاني من عام 2020 بشكل قياسي بلغ نحو 10.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، قبل أن يبدأ في التعافي خلال الربع الثالث، تزامنا مع بدء النشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم
 
وتوقع تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط استمرار تعافي الطلب خلال الربع الأخير من عام 2020، إلا أن حالة من عدم اليقين تحيط بتلك التوقعات في ظل الموجة الثانية المتصاعدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، والتي تركز أغلبها  في الهند والولايات المتحدة وأوروبا وبعض دول أمريكا اللاتينية، مما اضطر عده دول مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إلى فرض قيود أكثر صرامة والعودة لإجراءات الإغلاق الجزئى.
 
وأوضح تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أنه بشكل عام يتوقع تراجع الطلب على النفط فى عام 2020 بشكل قياسي يبلغ نحو 9.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام السابق مسجلا 90.3 مليون برميل يوميا، ويعد هذا التراجع هو الأول منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي  بنحو 6.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2021.
 
 
5540a496-0230-4ddf-8b06-72cb3fa09ccf
 
e0eac271-705f-4c4e-85db-6a39327088f4

 


النفط

الطلب علي النفط

انخفاض الطلب

فيروس كورونا

إغلاق الجزئي الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

غلق باب تقليل الاغتراب أمام طلاب وطالبات جامعة الأزهر اليوم

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة