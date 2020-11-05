تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر بسبب انخفاض المشتريات في كل الفئات بعد ارتفاع حاد في المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات الملابس في أغسطس.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو اثنين بالمئة على أساس شهري في سبتمبر بينما سجلت زيادة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين بانخفاض شهري واحدا بالمئة وزيادة سنوية 2.8 بالمئة. تعطي الأرقام الجديدة صورة متباينة للربع الثالث من العام الذي شهد تخفيف قيود كوفيد-19 في معظم دول الاتحاد الأوروبي، إذ حدثت قفزة في المبيعات في أغسطس جاءت وسط ضعفها في يوليو وسبتمبر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.