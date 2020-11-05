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بايدن يدعو لتنحية الخلافات جانبا بعد نهاية الانتخابات

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:32 ص
بايدن يدعو لتنحية الخلافات جانبا بعد نهاية الانتخابات بايدن
كتب أحمد عرفة

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دعا المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن لتنحية الخلافات جانبا بعد نهاية الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال جو بايدن: يجب التوقف عن تحويل المنافسة إلى عداوة.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

 ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤى مختلفة فى العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين فى استطلاعات الرأى التى تتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابى، والبالغ عدد أصواته 538، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.

 

 

 


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