اليوم السابع
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انطلاق سيارات شركة الصرف الصحى بالقاهرة فجرا تحسبا لسقوط أمطار

الخميس، 05 نوفمبر 2020 09:33 ص
انطلاق سيارات شركة الصرف الصحى بالقاهرة فجرا تحسبا لسقوط أمطار استمرار اعمال تطهير الشنايش وبالوعات المطر
كتب أحمد حسن

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انطلقت فجر اليوم سيارات ومعدات شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وبجوار الأنفاق تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فإن جميع الشركات التابعة ترفع حالة الاستعداد القصوى، وفى حالة تأهب مستمرحتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج.
 
وأضاف أن الشركة تعمل بالتنسيق مع غرفة طوارئ الشركة القابضة والمحافظة ضمن منظومه تشمل العديد من الهيئات والاجهزه المعنية بمواجهة الأمطار.
 
يأتى ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع درجات الاستعداد بالشركات التابعة وانتشار المعدات وسيارات شفط المياه فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية.
 
استعداد مبكر لمواجهة سقوط الامطار
استعداد مبكر لمواجهة سقوط الامطار
سيارات شركة الصرف الصحي تنتشر فى شوارع العاصمه تحسبا لسقوط امطا
سيارات شركة الصرف الصحي تنتشر فى شوارع العاصمه تحسبا لسقوط امطا

 


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