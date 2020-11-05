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السفير المصرى فى إيطاليا يسترد قطعة أثرية مهربة .. صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:55 م
السفير المصرى فى إيطاليا يسترد قطعة أثرية مهربة .. صور السفير هشام بدر
كتب أحمد جمعة

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تَسَلَم السفير هشام بدر ، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية "الكاربيناري" بروما، قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة تعود إلى عصور الدولة الوسطى، وهي عبارة عن الجزء الأوسط من تابوت خشبي، وتحمل نقوش هيروغليفية مكتوبة بالمداد الأسود، وقد تم ضبطها في منطقة "كالياري" بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.
 
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 وتم عقد مراسم التسليم والتسلم بين الجانبين المصري والإيطالي برئاسة كل من السفير بدر ، وقائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية في الكاربيناري، حيث أوضح بدر خلالها أن تَسَلُم مصر للقطعة الأثرية يأتي في إطار التعاون البناء بين الطرفين للحفاظ على التراث الثقافي للحضارتين المصرية والرومانية، وكذا مكافحة الجرائم التي قد تٌرتكب في حقهما.
 
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كما أعرب بدر ، عن تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية، والذي يتماشى مع خطة الدولة المصرية الرامية لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة، وبما يتواءم مع خضوع تلك القطعة لقانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
 
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