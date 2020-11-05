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الرمان مش بس فاكهة.. هيحميك من كورونا ويعالج نزلات البرد

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:00 ص
الرمان مش بس فاكهة.. هيحميك من كورونا ويعالج نزلات البرد الرمان - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تساعد العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في الفواكه، في تعزيز خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض والالتهابات مثل نزلات البرد وCOVID-19، وحسب ما ذكره موقع timesnownews يعتبر الرمان واحدًا من أبرز أنواع الفواكه التى تعمل على الوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى.

أكد خبراء التغذية دور النظام الغذائي الصحي والمتوازن في تعزيز المناعة، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في الفواكه مثل الرمان، في تعزيز خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض، ومن الفوائد الصحية للرمان.

1:يقلل من الجذور الحرة، الرمان غني بمضادات الأكسدة المختلفة و تعمل مضادات الأكسدة على تقليل نشاط الجذور الحرة في الجسم، والذي يُعرف بأنه سبب للعديد من الأمراض والاضطرابات والشيخوخة عن طريق الحد من نشاط الجذور الحرة داخل الجسم، يمكن أن يساعد الرمان في تعزيز المناعة وإبقائك خاليًا من الأمراض.

2:تجلط الدم، من المعروف أن الرمان يعمل على تجلط الدم الطبيعي، إذا تم تشخيص إصابتك بخطر الإصابة بجلطات، فيمكنك تضمين الرمان في نظامك الغذائي بانتظام لتجنب مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية يمكن أن يساعد في حمايتك من اضطراب الدماغ.

3:يحسن مستويات الأكسجين، في الوقت الذي يكون فيه الهواء ملوثًا جدًا للتنفس، وخطر الإصابة بفيروس قاتل، يمكن أن يساعد الرمان في تحسين مستويات الأكسجين في جسمك، نظرًا لمضادات الأكسدة المختلفة الموجودة في الفاكهة، فهو يساعد على رفع مستويات الأكسجين، ما يساعدك على التنفس بشكل أفضل، ويساعد جسمك في أداء وظائف أفضل.

4:يحارب الأمراض - ثبت أن الرمان يحارب الأمراض والظروف المزمنة المختلفة مثل التهاب المفاصل، ضعف الانتصاب، سرطان البروستاتا، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، الإمساك.

5:يعزز المناعة، الرمان له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، من المعروف أنه يعزز المناعة ويساعد أيضًا في اضطرابات المناعة الذاتية، كما أن الفاكهة غنية بفيتامينC ، وهو عنصر غذائي مشهور عالميًا لتعزيز المناعة والحفاظ على مخاطر الإصابة بالأمراض.


الرمان

فوائد الرمان

تناول الرمان

رمان

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