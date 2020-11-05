اليوم السابع
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الدولار يتراجع مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض

الخميس، 05 نوفمبر 2020 08:38 ص
الدولار يتراجع مع اقتراب بايدن من البيت الأبيض الدولار الأمريكى
رويترز

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تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى، إذ صار الديمقراطي جو بايدن أكثر قربا من البيت الأبيض في انتخابات رئاسية أمريكية مثيرة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي من المقرر أن يعلن عن قرار بشأن السياسة في وقت متأخر من اليوم الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.

ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن.

وارتفعت أيضا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنجيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأمريكية.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 93.350 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1736 دولار اليوم، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2960 دولار. وتراجع الإسترليني مقابل اليورو 0.33 بالمئة إلى 90.55 بنس.

وأمام الين، لم يطرأ على الدولار تغير يذكر، ليسجل 104.33.

 


الدولار

البيت الابيض

ترامب

الانتخابات الامريكية

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