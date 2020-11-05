اليوم السابع
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الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:40 م
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"التضامن " تؤكد إصدار 3.5 مليون كارت ميزة للمنتفعين بـ "تكافل وكرامة "

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:33 م
"التضامن " تؤكد إصدار 3.5 مليون كارت ميزة للمنتفعين بـ "تكافل وكرامة " نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
إبراهيم سعيد

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أكد ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوازرة التضامن، أنه تم قبول طلبات التظلم من 40 ألف أسرة وأصبحوا الآن ضمن البرنامج ، مشيرًا إلى أن كل من تم رفض تظلماتهم يجب عليهم استكمال أوراقهم فورًا ثم تقديمها مرة أخرى لكي يتم فحصها من قبل اللجنة المختصة.

وأوضح "عبد السلام" خلال برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي أم سي" مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إصدار 3.5 مليون كارت ميزة لجميع الملتحقين بنظام التكافل والكرامة، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى الحفاظ على مستحقات الدولة ومستحقات العملاء المالية دون أي إهدار.

وأكد مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوازرة التضامن، أن الدولة تصرف ما يقارب المليار ونصف جنيهًا سَنَوِيًّا على المنتفعين بنظام التكافل والكرامة، موضحًا أن الدولة تسعى لزيادة ذلك المبلغ قريبًا لكي ينتفع العديد من المحتجين بنظام الدولة لتكافل.

 

 


ياسر عبد السلام

تكافل وكرامة

وازرة التضامن

برنامج اليوم

كارت ميزة

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