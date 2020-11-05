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التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجامعة القاهرة.. وهذه عقوبة المخالفين

الخميس، 05 نوفمبر 2020 10:10 ص
التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بجامعة القاهرة.. وهذه عقوبة المخالفين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجددًا النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وألا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.
 
وشدد الدكتور محمد الخشت ، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.
 
وكلف الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.
 
 

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