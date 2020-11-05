اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 نوفمبر 2020 06:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الانتخابات الأمريكية 2020..تحذيرات من انتشار معلومات مضللة بسبب تأخر النتائج

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:46 ص
الانتخابات الأمريكية 2020..تحذيرات من انتشار معلومات مضللة بسبب تأخر النتائج ترامب و بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل"، إن عدم اليقين بشأن الفائز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإعلان فوز الرئيس ترامب المبكر قد يفتح الباب على مصراعيه للتضليل الانتخابى.

 

ويبدو أن الولايات المتحدة مهيأة لعدم إعلان نتيجة الانتخابات لعدة أيام، فإن الفرص المتاحة للعملاء الأجانب والمحليين لنشر المعلومات المضللة أعلى بكثير، كما يقول عدد من الخبراء في هذه القضية.

 

قال السناتور مارك وارنر من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إن الخصوم الأجانب قد يستغلون تصريحات ترامب التي أعلن فوزها قبل الأوان صباح الأربعاء، حتى مع فرز الأصوات.

 

كما حذر وارنر ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ من التهديد في الأيام والأسابيع التي سبقت الانتخابات في بيان ورد فيه: "تحذير. تم تصميم الجزء الأكبر من هجمات المعلومات المضللة التي أعدها خصومنا للأيام التي سبقت يوم الانتخابات وبعده مباشرة .. قد يأتون بشكل أسرع مما يمكن رصده واستدعائه، لذلك كلمة للحكماء، كلما كان الادعاء أكثر غرابة، زاد احتمال تأثيره الأجنبي."

 

حث المسؤولون الفيدراليون الناخبين على التحلي بالصبر بشأن نتائج الانتخابات في الأسابيع التي تسبق يوم الانتخابات، لأن معرفة أن جائحة فيروس كورونا وزيادة عدد بطاقات الاقتراع عبر البريد قد يطيل الفرز، كما حذروا من أن مثل هذه التأخيرات ستكون فرصة للجهات الفاعلة الأجنبية والمحلية عبر الإنترنت لبث الفتنة.

 

أحد الأمثلة على المعلومات الخاطئة هو الادعاء الذي فضحه المسؤولون بشأن قيام أحد موظفي الاقتراع بإلقاء أوراق الاقتراع لترامب في إيري، بنسلفانيا.

 

يتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

 

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

 

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.

 

 

 


نتائج الانتخابات الامريكية

نتيجة الانتخابات الامريكية

اخبار الانتخابات الامريكية

الانتخابات الرئاسية الامريكية

الانتخابات الامريكية مباشر

نتائج الانتخابات الامريكية 2020

مؤشرات الانتخابات الامريكية

المجمع الانتخابي الانتخابات الامريكية

موعد نتيجة الانتخابات الامريكية

اخر اخبار الانتخابات الامريكية

نتيجة الانتخابات الامريكية 2020

نظام الانتخابات الامريكية

طريقة الانتخابات الامريكية

الانتخابات الامريكية بث مباشر

موعد اعلان نتيجة الانتخابات الامريكية

موعد اعلان نتائج الانتخابات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمريكيون يتظاهرون تحت شعار " احسب كل صوت" فى الانتخابات الأمريكية.. ألبوم صور

الخميس، 05 نوفمبر 2020 02:00 ص

الانتخابات الأمريكية 2020.. ترامب على تويتر: "تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا"

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:59 ص

الانتخابات الأمريكية 2020.. 3 ولايات تؤجل حسم المنافسة بين بايدن وترامب

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:12 ص

الانتخابات الأمريكية 2020.. فوضى البريد تعيد للأذهان سيناريو "بوش - آل جور".. دعوات ترامب للاحتكام للمحكمة العليا وتهم التزوير تعرقل حسم بايدن للمعركة.. وجارديان: الطعون محدودة التأثير لكن الفوضي محتملة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 04:39 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

قائمة القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى ومواعيد القيام

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه اليوم

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

خالى بالك.. فى هذه الحالات يحق لشركة الكهرباء رفع العداد عن المشترك

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

ننشر مواعيد امتحانات النقل والشهادات الإعدادية والثانوية بالأزهر

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة تسجل 207 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية ضد التصويت بالبريد فى بنسلفانيا

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

التعليم توجه بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

ترامب: نفوز ببنسلفانيا ولكن سكرتير الولاية يزعم عدم فرز ملايين البطاقات

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

خريطة تكشف سيناريوهات فوز ترامب أو بايدن بالانتخابات فى الولايات المتبقية

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

السيسى يتابع عددا من مشروعات الهيئة الهندسية بالجمهورية.. يطلع على التخطيط الهندسى والإنشائى للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بالبدء فى تطبيق نظام مستحدث للجراجات الميكانيكية متعددة الطوابق للسيارات

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

قضايا الدولة تنقذ مصر من دفع 4مليارات و370مليون جنيه لشركتين إسبانيتين

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

الرى تعلن انتهاء اجتماعات سد النهضة دون توافق حول منهجية المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة