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ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها وعيار 21 يسجل 838 جنيها

الخميس، 05 نوفمبر 2020 01:02 م
ارتفاع أسعار الذهب 11 جنيها وعيار 21 يسجل 838 جنيها ارتفاع الذهب
كتب - إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5 نوفمبر، ارتفاعا بقيمة 11 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1892 إلى 1919 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين، وكشف شريف ذكى، تاجر ذهب بالقاهرة، ارتفاع الطلب على الذهب خلال أكتوبر الماضى بنسبة 60%، مع ارتفاع بالقدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شريف ذكى لـ"اليوم السابع"، أن عيار 21 لا يزال متصدرا من حيث المبيعات، ومحافظات الصعيد في المقدمة من حيث الشراء، بسبب العادات الخاصة بشراء الشبكة بأوزان كبيرة، لافتا إلى أن بعض العائلات لا تزال تشترى الذهب بأوزان كبيرة تتجاوز 250 جراما و500 جرام رغم الأسعار الحالية المرتفعة نسبيا.

 

وأوضح "ذكى"، أن طرح أشكال ذهبية بأوزان خفيفة مثل جرام ونصف إلى 2 جرام حرك سوق الذهب يتزايد بشكل ملحوظ حاليا، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى تشهد تراجع الطلب فيها على الذهب قياسا على باقى المحافظات.

وفى سياق متصل، كشف أن هناك 5 محاذير ومخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، أولها هي أن الذهب قد يكون مغشوشا أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف، المشكلة الثانية هي الفاتورة فلا بد أن تكون فاتورة بيع الذهب عليها ختم واضح، وهنا لا تصلح الفاتورة الإلكترونية، وثالث هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروقا وهنا قد تتعرض للمساءلة القانونية.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 718.25 جنيه

عيار 21 سجل 838 جنيها

عيار 24 سجل 957.75 جنيه

الجنيه الذهب 6704 جنيها

أونصة الذهب 1918 دولار

 

 


اسعار الذهب

سعر الذهب اليوم

جرام الذهب

عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

اسعار الذهب فى مصر

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