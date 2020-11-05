اليوم السابع
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أسعار مواد البناء اليوم.. طن الحديد من المصنع 9500-10000

الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:24 ص
أسعار مواد البناء اليوم.. طن الحديد من المصنع 9500-10000 الحديد
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 5-11-2020 وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ، حيث سجلت أسعار الحديد  9500 - 10000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وأن  السعر للمستهلك عند  9700 -10200 جنيها للطن . 
 
واستقرت أسعار الاسمنت 650-680  جنيها تسليم أرض  مصنع و يصل سعر المستهلك بين  700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين  60-100 جنيها، والطوب بين 750-950  جنيها للألف طوبة. 
 
يذكر أن سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات ، قال إن المجلس يسعى إلى ضخ المزيد من الصادرات لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا استطاع المجلس فى ذروة الأزمة تحقيق صادرات بقيمة 775 مليون دولار بارتفاع 14% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 .
 
وأضاف نعمان ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، إن تخفيض سعر الغاز المترقب من الحكومة خلال الفترة المقبلة سيساهم فى مضاعفة صادرات مواد البناء خاصة ، وأن الغاز الذى يمثل نحو 70% من مدخلات إنتاج الصناعات الكيماوية ، و الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والصلب ، والسيراميك ، والاسمدة ، والزجاج ، وكذلك الأسمنت ، وارتفاع سعره عن السعر العالمى يقلل من منافسة المنتجات المصرية أمام مثيلتها من السلع فى الأسواق العالمية ، وتخفيض سعر الغاز ليتماشى مع السعر العالمى أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية.

اسعار الحديد

اسعار الاسمنت

اسعار الرمل

اسعار مواد البناء

اسعار الجبس

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