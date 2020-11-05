أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 5-11-2020

سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 5 نوفمبر، ارتفاعا بقيمة 11 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1892 إلى 1919 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين، وكشف شريف ذكى، تاجر ذهب بالقاهرة، ارتفاع الطلب على الذهب خلال أكتوبر الماضى بنسبة 60%، مع ارتفاع بالقدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 718.25 جنيه عيار 21 سجل 838 جنيها عيار 24 سجل 957.75 جنيه