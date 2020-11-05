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أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 5-11-2020

الخميس، 05 نوفمبر 2020 03:00 م
أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 5-11-2020 ذهب - أرشيفية
كتبت : سماح حمدى

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سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الخميس 5 نوفمبر، ارتفاعا بقيمة 11 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب عالميا من 1892 إلى 1919 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين، وكشف شريف ذكى، تاجر ذهب بالقاهرة، ارتفاع الطلب على الذهب خلال أكتوبر الماضى بنسبة 60%، مع ارتفاع بالقدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل طرح أشكال جديدة بأوزان خفيفة تناسب قدرات المستهلكين المالية، وذلك بعد فترة من تراجع واضح في المبيعات جراء تفشي فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 718.25 جنيه
 
عيار 21 سجل 838 جنيها
 
عيار 24 سجل 957.75 جنيه
 
وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 5-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار اليوم: نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو الأوروبى: 18.32 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع.
 
سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.23 جنيه للشراء، 20.46 جنيه للبيع.
 
سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.72 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى: وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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