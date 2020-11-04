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وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا بمقر الوزارة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 06:14 م
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا بمقر الوزارة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية غداً الخميس، جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وذلك بمقر وزارة الخارجية في ماسبيرو كورنيش النيل.

وزار المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون في 25 أكتوبر الماضى العاصمة دمشق لبحث سبل استئناف مباحثات تعديل الدستور.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية السوري وليد المعلم غدا الأحد.

وكان بيدرسون قد التقى المعلم في دمشق في 29 يناير الماضي، وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت.

جدير بالذكر أن اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور قد أنهت في 29 أغسطس الماضي جولة جديدة من المفاوضات دون نتائج، وشهدت الجولة تعليق المحادثات لمدة 3 أيام إذ أظهرت نتائج التحليل إصابة 4 من المشاركين بفيروس كورونا المستجد.


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