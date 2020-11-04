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مصادر أمريكية: وقف عمليات الفرز فى ولاية نيفادا حتى صباح الخميس

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:27 م
مصادر أمريكية: وقف عمليات الفرز فى ولاية نيفادا حتى صباح الخميس الانتخابات الامريكية
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر أمريكية، لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إنه سيتم وقف عمليات الفرز في ولاية نيفادا حتى صباح الخميس.

 

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.
 

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤى مختلفة فى العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين فى استطلاعات الرأى التى تتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020.

 

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابى، والبالغ عدد أصواته 538، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أقل من الأصوات الشعبية.

 


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