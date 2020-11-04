محطة حاويات الإسكندرية والدخيلة تستقبل 12 سفينة جديدة اليوم وغدا

كتب عبد الحليم سالم

تستقبل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وإحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام11 سفينة حاويات جديدة فى يومين منها 7 سفن حاويات جديدة بمحطة حاويات الاسكندرية، كما إنها جاهزة لاستقال 5 سفن جديدة اليوم وغدا .

يشار أنه انه تم تداول نحو 65146 حاوية فى محطتى حاويات الإسكندرية والدخيلة خلال شهر سبتمبر الماضي .

فيما تم تداول 67733 حاوية من خلال 67 سفينة بمحطتى حاويات شركة الاسكندرية لتداول الحاويات وذلك خلال شهر أغسطس الماضى ، مقارنة بتداول 69111 حاوية من خلال 69 سفينة فى شهر يوليو الماضى .

وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات كشفت في بيان لها عن تداول أكثر من 914,000 حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة أن الشركة حققت ربحا خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 1.491 مليار جنيه مقارنة بربح العام المقارن البالغ 1.8 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى انخفاض إيرادات نشاط التخزين والتفريغ والشحن ، بجانب انخفاض سعر الدولار وانخفاض الحاويات المتداولة.