اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ماذا تعنى "الصكوك السيادية" بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون؟

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:56 م
ماذا تعنى "الصكوك السيادية" بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون؟ الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول فى عالم التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار.. ويرصد "اليوم السابع" معنى مصطلح "الصكوك السيادية".
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون "الصكوك السيادية الحكومية"، حيث تقرر عرضه على مجلس النواب.
 
وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
 
وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، حيث يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهى على خلاف السندات التى تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.
 
والقانون المقترح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 

وزارة المالية

المالية

مشروع قانون للصكوك السيادية

مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك ويحيله للنواب

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 10:58 ص

وزير المالية يعلن الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية لـ"كروت ميزة" خلال عام

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 09:53 ص

وزارة المالية تعلن تفاصيل حزمة المزايا المالية الجديدة لـ2.1 مليون معلم.. يستفيد منها 2.1 مليون بالتعليم العام والأزهرى.. 50% زيادة فى «بدل المعلم» و50%زيادة فى حافز الأداء و25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل

الأحد، 01 نوفمبر 2020 04:09 م

وزارة المالية تعلن تفاصيل حزمة المزايا الجديدة لـ2.1 مليون معلم

الأحد، 01 نوفمبر 2020 03:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

نقل الفنانة نشوى مصطفى لأحد المستشفيات لعلاجها من كورونا

نقل الفنانة نشوى مصطفى لأحد المستشفيات لعلاجها من كورونا

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

أستون فيلا يشيد بتريزيجيه: كل شىء يبدو سهلا عندما تكون الكرة بين أقدامه

أستون فيلا يشيد بتريزيجيه: كل شىء يبدو سهلا عندما تكون الكرة بين أقدامه

فرنسا تحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية لتحريضها على الكراهية وتورطها بالعنف

فرنسا تحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية لتحريضها على الكراهية وتورطها بالعنف

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

رسالة مشجعة جنوب إفريقية للزمالك وجماهيره قبل مواجهة الرجاء اليوم (فيديو)

رسالة مشجعة جنوب إفريقية للزمالك وجماهيره قبل مواجهة الرجاء اليوم (فيديو)

التعليم تقرر إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

التعليم تقرر إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021

الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة