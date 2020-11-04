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فتوى اليوم.. هل يوجد زكاة على المرتبات؟

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 07:10 م
فتوى اليوم.. هل يوجد زكاة على المرتبات؟ دار الإفتاء - ارشيفية
كتب لؤى على

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يواصل اليوم السابع تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد  لدار الافتاء ، سؤال يطلب السائل الإفادة عن الزكاة على المرتب إذا كان حوالي ألف جنيه، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
 
وبناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
 
ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.
 
 

فتوى اليوم

زكاة المرتبات

الزكاة

دار الافتاء

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