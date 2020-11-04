صعود ببورصة دبي بنسبة 0.64% بجلسة الأربعاء مدفوعة بسهم بنك دبي الإسلامي

كتبت أمنية جلال

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.64% رابحاً 13.81 نقطة ليغلق عند مستوى 2153.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 69.7 مليون سهم محققة ما قيمته 80.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1636 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.79%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.29%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.39%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.21%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.09%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 25.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.74%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات أملاك للتمويل، مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، الأسمنت الوطنية، عن انعقاد مجلس إدارة؛ الأولى يوم الاثنين 9 نوفمبر، الثانية يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، الثالثة يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر، لمناقشة البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

فيما أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر الجاري، لمناقشة تعيين عضو مجلس إدارة جديد.