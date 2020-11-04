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شبكة فوكس : حصول ترامب على 214 صوتا فى المجمع الانتخابى مقابل 264 لبايدن

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:54 م
شبكة فوكس : حصول ترامب على 214 صوتا فى المجمع الانتخابى مقابل 264 لبايدن ترامب - بايدن
رويترز

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كشفت شبكة فوكس أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حصل على 214 من أصوات المجمع الانتخابى، مقابل 264 لبايدن حتى الساعة 2140 بتوقيت جرينتش.

 
قال رودي جيلياني في مؤتمر صحفي اقامته حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان الديموقراطيين يريدون الفوز بطرق ملتوية، وقال جيلياني: "ولاية فيلاديلفيا معروفة بالغش والتلاعب في التصويت .. هناك الكثير من الأشخاص المتوفيين ادلوا بأصواتهم"
 
وأضاف رودي جيليان يان الديموقراطيين لم يسمحوا للمراقبين الجمهوريين بمراقبة عمليات الفرز والتصويت، وقال: "لابد انهم يخفون شيئا كبيرا .. انهم خائفين"، واكد ان الحملة ستلجأ للقضاء لكشف فساد الحزب الديموقراطي.
 

أكد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، عن اقترابه من الفوز فى الانتخابات حتي الآن ، فى ظل استمرار تقدمه فى أصوات المجمع الانتخابي، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بايدن إن ليلة أمس أثبتت أن الديمقراطية هى نبض قلب هذه الأمة، مثلما كانت قبل قرنين، ورغم استمرار الوباء، إلا أن المزيد من الأمريكيين شاركوا فى هذه الانتخابات، داعيا للمزيد من الوحدة والتعافى من آثار الوباء.

وأضاف أن السلطة تنبع من الشعب لأنهم يختارون بإرادتهم من يفوز فى الانتخابات الأمريكية، وأكد أنه لن يعلن الفوز لكنه اقترب من الفوز وبعد انتهاء التصويت ، سنكون نحن الفائزون.

 

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