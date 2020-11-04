اليوم السابع
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سيولة مرورية أعلى دائرى المعادى المتجه من القاهرة الجديدة للمنيب.. فيديو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:50 م
سيولة مرورية أعلى دائرى المعادى المتجه من القاهرة الجديدة للمنيب.. فيديو الطريق الدائرى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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سادت حالة من السيولة المرورية بحركة السيارات، اليوم الأربعاء، أمام القادم من التجمع والمعادى، وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم، وكذلك الأمر داخل نفق التجمع وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ورصدت كاميرات "اليوم السابع"، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وانتظمت الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم بالطريق الدائرى، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء مع موجود تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

بينما ظهرت كثافات مرورية على الدائرى، فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.


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