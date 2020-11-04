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رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:20 م
رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش الدكتور عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور عثمان السيد شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إنه بشأن ما تردد بواقعة تحرش طبيب بالجامعة بفتاة فى ميكروباص أثناء الذهاب للجامعة، أن الطبيب حاليا بالنيابة العامة ولا يجوز للجامعة إجراء تحقيق موازى خلال تحقيقات النيابة.
 
 
وأوضح الدكتور عثمان شعلان، فى تصريح خاص " اليوم السابع " أن الموضوع الآن فى النيابة وبالتالى الجامعة تنتظر انتهاء التحقيقات لدى السلطات المختصة وبناء على ما تقرره من عقوبة للطبيب ستتخذ الجامعة إجراءاتها القانونية وفقا لنصوص القانون فى حالة ثبوت إدانة الطبيب.
 
 
كانت نيابة الزقازيق، قررت حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجرة وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.
 
وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث قسم ثان الزقازيق، بورد بلاغا من طالبة تدعي " ه .ا " وسائق ميكروباص يتهمان "ع . م" طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بقيامه بفعل فاضح، أثناء تواجده بالميكروباص وسط الركاب بغرض التحرش بالمجنى عليها.
 
 
انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلي القسم، واتهته الفتاة بأنه قام بعمل غير أخلاقي أثناء استقلاله ميكروباص أجرة ووقوفه ناحية المقعد الذى تجلس عليه، مضيفة أنها نهرته لكنه لم يستجب ما دفعها لنهره بصوت أعلى، وآثار ذلك انتباه الركاب والسائق ووقعت مشادات كلامية، فسارع الطبيب بمغادرة الميكروباص، ولحقت به الفتاة وتجمع عدد من المارة بينهم سائق، وقام بالتحفظ عليه حتى حضور الشرطة.

 


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