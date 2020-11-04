اليوم السابع
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حكاية وفاء زوج.. يطلع زوجته الراحلة على تفاصيل حياته اليومية ويوجه رسالة للأزواج

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:22 م
حكاية وفاء زوج.. يطلع زوجته الراحلة على تفاصيل حياته اليومية ويوجه رسالة للأزواج جانب من المداخلة
أيمن رمضان

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قال المهندس محمد معارك، الزوج الوفى، إن الدافع وراء كتابة رسائل حب وعرفان لزوجته المتوفية، عبر صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، هو رد للجميل، موضحاً أنه يدين لزوجته بكل شيء جميل من حيث الوفاء والإخلاص والحب والحنان، وتابع:"أنا زعلت على زوجتى عندما توفيت وحزنت عليها حزن شديد لم أحزنه عندما توفى والدى".

 

وأضاف "معارك" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يطلع زوجته المتوفية بكل تفاصيل يومه مع أبنائه، من خلال الكتابة عبر صفحته، وتابع: زوجتى توفيت خلال شهر يناير 2020 بعد 13 عاما من الزواج وتركت لى مالك وخديجة وكل ما اتمناه أن يترحم عليها أكبر عدد ممكن من الناس بسبب وفائها وفضلها على وعلى أولادى".

 

ووجه "معارك"، رسالة إلى جميع الأزواج في العالم، قال خلالها:"أنا عاوز أقول لكل زوج في العالم كافة أنت معاك نعمة كبيرة جداً حاول تحافظ عليها وتكرمها..وانك تعمل ليها حاجة هي بتحبها ولو مرة وحدة في السنة".

 

 


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