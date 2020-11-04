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جامعة حلوان تنظم يوم تعريفى وحفل استقبال للوافدين الجدد والقدامى 15 نوفمبر

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:47 ص
جامعة حلوان تنظم يوم تعريفى وحفل استقبال للوافدين الجدد والقدامى 15 نوفمبر جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم إدارة الوافدين بجامعة حلوان يوم تعريفى وحفل استقبال للطلاب الوافدين الجدد والقدامى، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فى إطار خطة الجامعة  للظهور في صورة متفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين.

وأكدت  الدكتورة منى فؤاد عطية، فى بيان صادر عن جامعة حلوان، على حرص الجامعة على الاجتماع بالطلاب الوافدين لسماع مقترحاتهم والمعوقات التى تقابلهم للعمل على حلها وتقديم افضل دعم لهم خلال العام الجامعى.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين إن الإدارة حريصة على متابعة الطلاب الوافدين بمختلف الكليات، واجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقاتهم وانتمائهم لها من خلال يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة من خلال عرض مختصر لجميع البرامج الجديدة بالجامعة، والخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها إدارة الوافدين.

ومن المقرر أن تقام  فعاليات الاحتفال فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 بقاعة  الدكتور حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.


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