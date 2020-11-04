تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4 – 11 – 2020 وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وجاءت كالتالي :-
البلطى المزارع " 1 " 21 – 24 جنيها للكيلو .
البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها للكيلو .
البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو .
البلطى الفيليه 30 – 100 جنيه .
القشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو.
البياض الأملس " 1 " 65-85 جنيها للكيلو.
البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.
القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو .
السمك الثعابين 50 – 210 جنيهات .
المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو.
المكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو.
المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو.
برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو .
موسى 65 – 85 جنيها للكيلو .
البوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو .
البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو .
مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو .
المرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو .
سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو.
البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .
الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو .
الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.
الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو.
الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو .
السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو .
الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة