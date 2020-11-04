اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:46 ص
تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4 – 11 – 2020  وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وجاءت كالتالي :-
 
البلطى المزارع " 1 "  21 – 24 جنيها للكيلو .
 
البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها  للكيلو .
 
البلطى الأسوانى 17 – 37  جنيها للكيلو .
 
البلطى الفيليه  30 – 100 جنيه .
 
القشر بياض  65 – 85 جنيها للكيلو. 
 
 البياض الأملس  " 1 "  65-85 جنيها للكيلو.
 
 البياض الأملس " 2  "     25 – 35 جنيها للكيلو.
 
 القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو .
 
 السمك الثعابين 50 – 210 جنيهات .
 
 المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو. 
 
المكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو. 
 
المكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو. 
 
 برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو .
 
 موسى 65 – 85 جنيها للكيلو .
 
 البوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو .
 
البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . 
 
 المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو .
 
مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو .
 
 المرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو .
 
 سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو.
 
 البربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو . 
 
 الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو .
 
 الجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو. 
 
الجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو.  
 
 الجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو.
 
 الجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو .
 
 السبيط والكالميارى و السابيا  110 – 170 جنيها الكيلو .
 
الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو. 

أسعار السمك

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أسعار الأسماك

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