بايدن يفوز بولاية فيرمونت الديمقراطية.. أول مكسب انتخابى

كتبت رباب فتحى

حقق المرشح الديمقراطى، جو بايدن فوزه الأول الليلة، حيث حصل على ثلاثة أصوات انتخابية فى ولاية فيرمونت الديمقراطية الآمنة.

فاز كل من بايدن ودونالد ترامب الآن بولاية واحدة، لكن الجوائز الحقيقية لهذه الليلة - الولايات التي كانت ساحة المعركة - لم يتم الإعلان عنها بعد، ولا تزال الاقتراع مفتوحًا في معظمها.

قال كالة الأسوشتيد برس الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فاز بأصوات ولاية كنتاكى الجمهورية كما كان متوقعا.

أغلقت صناديق الاقتراع الأولى في ولاية فلوريدا المتأرجحة فى الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، وستفتح مراكز الاقتراع في أقصى غرب الولاية لمدة ساعة أخرى.

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

ويحمل المرشحين ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.