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"اليوم السابع" يستجيب لطلب "هبة" ضيفة برنامج علاء الشربينى بالتدريب فى المؤسسة.. فيديو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:36 م
"اليوم السابع" يستجيب لطلب "هبة" ضيفة برنامج علاء الشربينى بالتدريب فى المؤسسة.. فيديو هبة ببرنامج الشيف علاء الشربينى
كتب محمد عبد المجيد

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استجابت مؤسسة "اليوم السابع" ورئيس مجلس الإدارة والتحرير خالد صلاح، لطلب "هبة" ضيفة برنامج أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربينى، التى أكدت أن حلمها يتمثل فى العمل داخل جريدة "اليوم السابع"، حيث تعلن المؤسسة قبول "هبة" كمتدربة فى اليوم السابع. 

 
كانت "هبة" إحدى الفتيات الكفيفات، خريجة كلية الألسن فى اللغة الإيطالية، قد أعلنت فى حلقة اليوم من برنامج "أحلى أكلة"، الذى يقدمه الشيف علاء الشربينى على فضائية on tv، عن حلمها بالعمل فى الصحافة أو الترجمة، ولكنها تهتم أكثر بالعمل بالصحافة داخل جريدة "اليوم السابع"، مؤكدة أنها تحب أسلوب الجريدة فى الكتابة، الأمر الذى جعلها تحلم بالعمل فى الجريدة. 
 

اليوم السابع

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