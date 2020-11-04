اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تعلن آليات إعفاء الأسر محدودة الدخل من رسوم المدارس

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:31 م
الكنيسة الأسقفية تعلن آليات إعفاء الأسر محدودة الدخل من رسوم المدارس المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية
كتب مايكل فارس

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نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عدة لقاءات توعوية بمراكزها المجتمعية بمدينة السلام و بعزبة النخل بالقاهرة والرأس السوداء بالإسكندرية، لتعريف الأسر محدودة الدخل بكيفية الحصول على إعفاء من الرسوم الدراسية.
 
من جانبه قال دكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، فى بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم الأربعاء، إن الحملة تأتي لتوعية الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات والرسوم المدرسية فى مطلع العام الدراسى الجديد، لضمان التحاق أطفالهم بمراحل التعليم المختلفة.
 
وأضاف موسى:" تم تنظيم لقاءات توعية لـ 70 مستفيدة وتم تعريفهم بالفئات الاجتماعية المعفاة من سداد الرسوم بحسب القرار الوزارى رقم 193 للعام 2019 ، و التى تشتمل على أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى و المساعدات و المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، على أن يتم إعفاء أبنائهم من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، و ذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى بالإضافة إلى أبناء المرأة المعيلة و مهجورة العائل.
 
ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر، فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية. 
 

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