اليوم السابع
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الرى تعلن إحالة 28 محضر تعديات على الترع للنيابات العسكرية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:55 م
الرى تعلن إحالة 28 محضر تعديات على الترع للنيابات العسكرية تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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ارتفع إجمالى المحاضر التى تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى إلى 11380 محضر مخالفة، بعد إحالة 28 محضرا اليوم بنطاق الإدارات العامة لرى (سوهاج – غرب المنيا – حلوان – شرق الشرقية – النصر - النوبارية).

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتواصل الادارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها ان وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

و كلف وزير الموارد المائية والرى أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات المقامة علي المجاري المائية،  والتي تحد من قدرة الشبكه على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
 


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