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الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين.. صور

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:09 م
الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين.. صور تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس محمود السعدى مستشار وزير الموارد المائية والرى والمشرف على مشروعى تأهيل الترع والرى الحديث، أعمال تنفيذ عمليات التأهيل بزمام الإدارة العامة لرى النوبارية، وذلك في إطار المتابعة المستمره للعمليات الجارى تنفيذها بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومتابعة نسب وجودة التنفيذ.

وقام السعدى بالمرور على موقع تأهيل ترعة فرع أملاك 1، حيث تم الانتهاء من أعمال التأهيل بكامل طول الترعة 4.1 كم والأعمال المنفذة بحالة ممتازة، وعملية تأهيل ترعة أملاك 2 وجارى التنفيذ وتم التأكيد على الجهاز الفنى للعمليه بسرعة تلافى بعض الملاحظات، كما تم المرور على عملية إحلال وتجديد كوبرى ك 4.2 على جنابية حوض الجبل .

وأكد السعدى علي الالتزام بالبرنامج الزمني و عمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلو متر طولي من الترع المتعبة فى المرحلة الأول خلال عامين ، و أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود  إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها  وستؤدى الى  تحقيق نقلة حضارية فى تلك  المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد وجه بأن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي و إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.
 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (1)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (2)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (3)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (4)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (5)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (6)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (7)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (8)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (9)
 

 

الرى تؤكد استهداف مشروع تبطين الترع تأهيل 7 آلاف كيلو متر خلال عامين (10)
 

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