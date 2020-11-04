التنظيم والإدارة يقيم أكثر من 9 آلاف متقدم لشغل وظائف بهيئة سكك حديد مصر

كتب أحمد حمادة

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه في إطار تقديم الدعم الفني لوزارة النقل لتعزيز جهودها في الارتقاء بمنظومة النقل والخدمات المقدمة منها للمواطنين، قام الجهاز بتقييم عدد 9 آلاف و641 متقدما لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز مجانا.

وقال رئيس الجهاز إن أعمال التقييم تمت على مدار 14 يوم عمل، وتم تقييم 802 مهندسين يتنافسوا على شغل 150 وظيفة، وتقييم 8 آلاف و 839 ففني يتنافسوا على شغل 1000 وظيفة.. مشيرا إلى أن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية والنفسية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وكشف الشيخ عن أن أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التزام كل القائمين على المركز و كل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، ويقوم الجهاز بتسليم نتائج التقييم على اسطوانة مدمجة (CD) مغلقة برقم سري للوزير المختص عقب انتهاء آخر يوم من أيام التقييم.