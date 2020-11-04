اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: غادة والى على اتصال دائم بالسلطات فى النمسا لمتابعة الموقف

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:39 م
الأمم المتحدة: غادة والى على اتصال دائم بالسلطات فى النمسا لمتابعة الموقف الدكتورة غادة والى
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة خلال احاطته الإعلامية إن رئيسة عمليات الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي في فيينا، على اتصال دائم بالسلطات في فيينا، لمتابعة الموقف بعد الأحداث التى شهدتها منذ يومين.

 

وأضاف دوجاريك يسعدنا أن نعلن أن جميع موظفي الأمم المتحدة آمنون لافتا إلى أن جميع زملائنا فى الأمم المتحدة فى فيينا أعربوا عن حزنهم على الهجمات التي وقعت في العاصمة النمساوية.

 

وأشار دوجاريك "إنها المدينة المضيفة لهم. إنها مسقط رأسهم، بالنسبة للكثيرين منهم. يذهب أطفالهم إلى المدارس هناك، لذلك تأثروا وحزنوا مثل جميع سكان فيينا."

 

وكان مكتب الأمم المتحدة في فيينا تضامنه مع شعب وحكومة النمسا، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة النمساوية، فيينا وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وفقا للتقارير. وقد أصدرت غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، رسالة أعربت فيها عن الرفض القاطع للكراهية والإرهاب ووقوفها تضامنا مع المدينة المضيفة.

 

وقالت والي: "لقد أمرت بتنكيس أعلامنا في مركز فيينا الدولي تضامنا مع النمسا خلال فترة الحداد الوطنى مضيفة أن سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة وأسرهم، في مركز فيينا الدولي وفي أماكن أخرى في النمسا، تظل على رأس أولوياتها".

 

وذكرت أن الموظفين تلقوا رسائل من خدمة الأمن والسلامة فى الأمم المتحدة تتضمن نصائح وآخر التطورات، حيث دعتهم إلى البقاء فى المنزل ما لم يكن وجودهم في المكتب ضروريا.


غادة والى

الامم المتحدة

فيينا

النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

السيسي يستقبل وفدا كونغوليا ويؤكد مساندة مصر للكونغو في رئاسة الاتحاد الأفريقي

نقل الفنانة نشوى مصطفى لأحد المستشفيات لعلاجها من كورونا

نقل الفنانة نشوى مصطفى لأحد المستشفيات لعلاجها من كورونا

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

مصادر: إعلان مواعيد غلق المحال بعد الانتهاء من مناقشة مقترحات الوزراء

التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

التعليم تقرر إلغاء زيادة المصروفات للمدارس الخاصة والدولية.. مصادر: 7% إعفاء على نسبة المصاريف.. وتؤكد: تخصم من القسط الثانى.. والقرار هدفه التخفيف على ولى الأمر.. أولياء أمور: نطالب بالزام المدارس بتطبيقه

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالتها بعد الإصابة بكورونا: "بموت حرفيًا"

أستون فيلا يشيد بتريزيجيه: كل شىء يبدو سهلا عندما تكون الكرة بين أقدامه

أستون فيلا يشيد بتريزيجيه: كل شىء يبدو سهلا عندما تكون الكرة بين أقدامه

فرنسا تحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية لتحريضها على الكراهية وتورطها بالعنف

فرنسا تحل جماعة "الذئاب الرمادية" التركية لتحريضها على الكراهية وتورطها بالعنف

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

تداول صور "شاهقة مائية" تضرب الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ

رسالة مشجعة جنوب إفريقية للزمالك وجماهيره قبل مواجهة الرجاء اليوم (فيديو)

رسالة مشجعة جنوب إفريقية للزمالك وجماهيره قبل مواجهة الرجاء اليوم (فيديو)

التعليم تقرر إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

التعليم تقرر إلغاء نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة للعام 2020 -2021

الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021

الصحة: إطلاق التأمين الصحى الشامل بمحافظتى السويس وجنوب سيناء مارس 2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 4-11-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة