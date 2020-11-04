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الأرصاد: توقعاتنا لا تشير إلى أى حالة عنيفة من عدم الاستقرار

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 07:19 م
الأرصاد: توقعاتنا لا تشير إلى أى حالة عنيفة من عدم الاستقرار الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه حتى الآن توقعاتنا لا تشير إلى أى حالة عنيفة من عدم الاستقرار، موضحا أن فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل – حتى الاثنين - محصور على سواحلنا الشمالية ومناطق بالوجه البحرى، وفرص سقوط الأمطار على القاهرة تكاد تكون منعدمة أو أمطار خفيفة جدا لو حدثت.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الشاهقة المائية على البحر قد تكون خارج حدودنا المائية، وهى نتيجة السحب الرعدية، والتى تكون قاعدتها قريبة من سطح الأرض، ويكون عبارة عن دوران حلزونى.

 

وذكر أن الشاهقة المائية مصاحبة للسحب الرعدية، مضيفا أن الأمطار التى سقطت على محافظة الإسكندرية متوسطة، ولكن استمرارية نزول المياه هو ما لفت نظر المواطنين.

 

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فصل الخريف من الفصول الانتقالية العنيفة فى سقوط أمطارها، موضحاً أنه من الوارد حالات عدم الاستقرار القوية في فصل الخريف قبل دخول فصل الشتاء.

 


الارصاد

حاله الطقس

الارصاد الجويه

الامطار

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