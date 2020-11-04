الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس 05 نوفمبر 2010 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 ، كما يلى:-

- يوم الخميس 5 نوفمبر 2020 :

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق).

الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... ) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشید - بورسعيد - العريش ..... )

- يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 :

القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة الغربية .

السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید - بورسعيد - العريش ..... )

-يوم السبت 07 نوفمبر 2020 :

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية ... )

السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید - بورسعيد - العريش ..... )

-يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 :

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية .... ) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش ..... )

- يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه .

- يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ) .



