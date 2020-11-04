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الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:35 م
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل أمطار - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من الخميس 05 نوفمبر 2010 إلى الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 ، كما يلى:- 
 
- يوم الخميس 5  نوفمبر 2020 : 
 
القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق).
 
الوجه البحري : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية .... ) .
 
السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية - رشید - بورسعيد - العريش ..... ) 
 
 
- يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 :
 
 القاهرة الكبرى : أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا على بعض المناطق 
 
شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة الغربية .
 
السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید - بورسعيد - العريش ..... ) 
 
-يوم السبت 07 نوفمبر 2020 : 
 
الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية ... ) 
 
 السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشید - بورسعيد - العريش ..... ) 
 
-يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 : 
 
 الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة- الدقهلية - الغربية .... ) .
 
 السواحل الشمالية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الاسكندرية- رشيد - بورسعيد - العريش ..... ) 
 
- يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 :
 
 السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه .
 
 - يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 : 
 
 السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( السلوم - مطروح- الضبعه ) .
 
 
 
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