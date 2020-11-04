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اضحك مع انتخابات أمريكا.. مؤسسة "بيتزا فى اللجان" توفر طعاما مجانيا للناخبين

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:25 م
اضحك مع انتخابات أمريكا.. مؤسسة "بيتزا فى اللجان" توفر طعاما مجانيا للناخبين توزيع بيتزا على الناخبين فى انتخبات أمريكا
كتبت رباب فتحى

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نشرت مؤسسة "بيتزا فى لجان الاقتراع"، عرباتها الملونة التى ترفع شعار "الديمراطية لذيذة"، فى أكثر من 46 ولاية لتشجيع كل الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات الأمريكية، ووفرت ما يقرب من 50 ألف بيتزا مجانية إلى 2000 مركز اقتراع هذا العام.

 

عمال المؤسسة يوزعون الطعام
عمال المؤسسة يوزعون الطعام

وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن المؤسسة غير الربحية وغير الحزبية تؤمن أن "الديمقراطية لذيذة".

أكد متحدث باسم الشركة في بيان لـ"فوكس نيوز" أن الناخبين الجياع يمكنهم التغريد وذكر صفحة " بيتزا فى لجان الاقتراع"، للإبلاغ عن الطوابير الطويلة في المراكز الانتخابية مع وضع صورة لهم وتأكيد الموقع، وسيقوم مطعم قريب بتوصيل الطعام في غضون 90 دقيقة تقريبًا من الإبلاغ عن الخط.

بيتزا إلى مراكز الاقتراع
بيتزا إلى مراكز الاقتراع

وتتعهد المؤسسة بتسليم البيتزا إلى "أى مكان اقتراع في الولايات المتحدة، طالما أنه يمكننا العثور على مكان توصيل يخدم هذا الموقع" عند الطلب فى جميع الولايات الخمسين. ونرحب بالجميع – العاملين فى مراكز الاقتراع، والمراقبون والناخبون والأطفال وأى شخص آخر فى الموقع."

وتعاونت المؤسسة مع شركة "أوبر إيتس" لتوصيل الطلبات.

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العاملون
العاملون فى مبادرة الديمقراطية لذيذة

 

بيتزا
بيتزا

 

مبادرة توصيل الطعام المجانى
طابور ناخبين أمام إحدى اللجان

 


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