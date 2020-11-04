اليوم السابع
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استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطي الأسوانى يسجل17 جنيها للكيلو

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 09:00 ص
استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطي الأسوانى يسجل17 جنيها للكيلو صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4 – 11 – 2020  وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وسجل البلطى المزارع " 1 "  21 – 24 جنيها للكيلو ، فيما سجل البلطى المزارع " 2 " 17 – 20 جنيها  للكيلو ، والبلطى الأسوانى 17 – 37  جنيها للكيلو ، والبلطى الفيليه  30 – 100 جنيها.

وسجل القشر بياض  65 – 85 جنيها للكيلو ، ونفس السعر للبياض الأملس " 1 "،  فيما سجل البياض الأملس " 2  " 25 – 35 جنيها للكيلو ، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو ، فيما سجل سعر السمك الثعابين 50 – 210 جنيها .

وتراوحت أسعار السمك المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو  ، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو ، برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو ، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو  ، والبوري " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو ، والبورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .

سجل سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو ، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو ، بينما سجل البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو .

وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو  ، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو ، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو ، والسبيط والكالميارى و السابيا  110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .

 

 


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