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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:40 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات- لأول مرة خلال شهر نوفمبر- وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 608.432 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 10556 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 1965 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4053 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1850 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2707 نقطة.
 

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