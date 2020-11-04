ارتفاع بورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحاً 17.93 نقطة ليصل إلى مستوى 2157.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 18.9 مليون سهم محققة ما قيمته 25.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 430 صفقة لعدد 24 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.89%.

وقفز 18 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.66%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.86%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.78%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربةي للتأمين-سلامة بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.4 مليون ورقة بقيمة 13.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.99%.

وفي سياق متصل قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركات مصرف عجمان، الأغذية المتحدة، دبي للتأمين، بدءا من الساعة 9:30 صباحاً للأولى، والساعة 11 صباحاً للثانية والثاالثة، لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن النتائج.

كما تم إيقاف التداول على أسهم شركة عمان للتأمين، بدءاً من الساعة 9:30 صباحا لتزامنه مع موعد انعقاد الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، ولحين الإفصاح عن القرارات.