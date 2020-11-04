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أصوات المجمع الانتخابى حتى الآن.. بايدن 91 صوتا وترامب 82

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 03:34 ص
أصوات المجمع الانتخابى حتى الآن.. بايدن 91 صوتا وترامب 82 ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

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بعد انتهاء التصويت فى العديد من الولايات الأمريكية على مدار الساعتين الماضيتين، وإعلان فوز كل مرشح بعدد منها، حصل جو بايدن، المرشح الديمقراطى على 91 صوتا من أصوات المجمع الانتخابى حتى الآن، بينما حصل الرئيس دونالد ترامب على 82 صوتا.

 

ولا تزال المعركة ضارية لاسيما فى الولايات المتأرجحة القادرة على حسم السباق، فحتى الآن النتائج جاءت كما كان متوقعا إلى حد كبير.

 

وإذا فاز ترامب بفلوريدا، كما يتوقع بعض المراقبين، فتزيد فرصه فى حسم السباق، حيث أن هذه الولاية أساسية فى معركة الفوز، وخسارتها ربما تعنى خسارة الانتخابات. ولكن إذا خسرها بايدن سيكون بإمكانه الفوز بولايات أخرى وحسم السباق.

 

فاز جو بايدن بسبع ولايات جديدة ، بما في ذلك ولايته ديلاوير. وفاز المرشح الديمقراطي بولاية رود آيلاند ونيوجيرسي وماساتشوستس وماريلاند وإلينوي وديلاوير وكونيتيكت، وفقا لوكالة الأسوشيتيد برس الأمريكية.

 

في غضون ذلك ، فاز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بولايات أوكلاهوما وتينيسي وميسيسيبي وألاباما.

 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن هذه الولايات، لا تعتبر أي من هذه ولايات ساحات المعركة ، وبالتالي فإن النتائج ليست مفاجئة. الجوائز الكبرى لا تزال في متناول اليد، بحسم الولايات المتأرجحة.

 

 

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات.

 

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 .

 

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابى، أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية


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