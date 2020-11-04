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أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 11:44 ص
أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الخضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأربعاء 4-11-2020 والتى جاءت كالتالي :-
 
 
البطاطس 1.5- 2.5  جنيه.
 
الكوسة  3 - 5  جنيهات.
 
الطماطم  2.5-6.5 جنيه .
 
الفاصوليا 3-5  جنيهات للكيلو.
 
الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه.
 
الخيار الصوب 3-5 جنيهات . 
 
الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها.
 
الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهان.
 
الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.
 
البطاطا  1.5  - 2 جنيها.
 
البصل  الأحمر 5  - 5.5 جنيه.
 
البصل الأبيض 5-6.5  جنيه.
 
الجزر 3 - 5 جنيهات.
 
البسلة 10-14 جنيها.
 
الفلفل ألوان بـ 17  - 21 جنيها.
 
الفلفل الرومي الأخضر بـ 3 - 5 جنيهات .
 
الفلفل الحامي الأخضر بـ  2.5 - 4.5 جنيها. 
 

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