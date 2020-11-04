أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الخضروات استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الأربعاء 4-11-2020 والتى جاءت كالتالي :-
البطاطس 1.5- 2.5 جنيه.
الكوسة 3 - 5 جنيهات.
الطماطم 2.5-6.5 جنيه .
الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.
الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه.
الخيار الصوب 3-5 جنيهات .
الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها.
الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهان.
الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.
البطاطا 1.5 - 2 جنيها.
البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه.
البصل الأبيض 5-6.5 جنيه.
الجزر 3 - 5 جنيهات.
البسلة 10-14 جنيها.
الفلفل ألوان بـ 17 - 21 جنيها.
الفلفل الرومي الأخضر بـ 3 - 5 جنيهات .
الفلفل الحامي الأخضر بـ 2.5 - 4.5 جنيها.
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