اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية أريزونا الأمريكية تصدق رسميا على فوز جو بايدن بأصوات الولاية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 10:48 م
ولاية أريزونا الأمريكية تصدق رسميا على فوز جو بايدن بأصوات الولاية جو بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدقت ولاية أريزونا رسميا، اليوم،الإثنين، على نتائج أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت بداية نوفمبر الجاري، بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي وعددها 11 صوتا. 
 
وقالت وزير خارجية الولاية كايتى هوبز - وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - إن "عملية الانتخابات كانت الأكثر تأمينا في التاريخ الحديث، "على الرغم من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة".
 
وأشارت الشبكة إلى أن هوبز صدقت على النتائج اليوم بحضور حاكم الولاية دوج دوسي والمدعي العام مارك برنوفيتش جنبًا إلى جنب مع رئيس المحكمة العليا في أريزونا روبرت بروتينيل، وفقًا لما يقتضيه قانون الولاية.

ولاية أريزونا

أمريكا

جو بايدن

انتخابات الرئاسه

الانتخابات الامريكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة