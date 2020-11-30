مبادرة شبابية للرسم وتجميل جدران وأسوار المصالح الحكومية بشبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أطلق بعض الشباب والفتيات مبادرة "بسمة" لرسم الفنون التشكيلية على جدران وأسوار المصالح الحكومية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ويقول محمد زكريا أحد مؤسسى الحملة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن مبادرة بسمة ورسمة وشعارنا نرسم بسمة فى كل مكان على جدران المصالح الحكومية .

وأضاف أحد مؤسسى الحملة بمدينة شبين الكوم، "أننا مجموعة من الشباب عندنا شغف وبنحب الفنون بدأنا من 4 سنين بفريق صغير مكون من 3 أشخاص ودلوقتى معانا فريق فيه 45 شخص وبيزيد مع الوقت، وليس مقتصرين على كلية أو كليتين فى مننا اللى فى فنون جميلة و تجارة وحاسبات وآداب وهندسة وغيرها من الكليات وفى ناس خريجين".

وأشار إلى أنه تم رسم فنون تشكيلة على جدران المصالح بشارع عاطف السادات والرى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.