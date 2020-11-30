اليوم السابع
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كامالا هاريس عن الفريق المالى فى إدارة جو بايدن: من أذكى العقول الاقتصادية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:12 م
كامالا هاريس عن الفريق المالى فى إدارة جو بايدن: من أذكى العقول الاقتصادية كامالا هاريس
كتب محمد سعودي

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أشادت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالفريق الاقتصادي الجديد في البيت الأبيض، مؤكدة أن هذا الفريق من أذكى العقول الاقتصادية ويعكسون أفضل ما في الولايات المتحدة.

وغردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هذا فريق من أذكى عقولنا الاقتصادية، وقادة من المؤكد أن يعكسوا أفضل ما في بلدنا.. إنهم يشتركون في الالتزام الأساسي بإنهاء هذه الأزمة الاقتصادية وعودة الناس إلى العمل، مع إعادة بناء اقتصادنا لرفع مستوى جميع الأمريكيين".

 

ويأتى ذلك بعدما كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، عن أسماء مرشحين لشغل بضعة مناصب اقتصادية بارزة، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين التي رشحها لمنصب وزير الخزانة.

وأعلن بايدن عن أعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتعين عليه أن يكبح الضربات الموجعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للعمال والشركات.

ورشح الرئيس المنتخب يلين، التي كانت أول إمرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، لمنصب وزير الخزانة وأديوالي أدييمو الذي سيكون أول نائب أسود لوزير الخزانة. ورشح أيضا نيرا تاندن لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية وسيسيليا راوس لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.


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