كامالا هاريس عن الفريق المالى فى إدارة جو بايدن: من أذكى العقول الاقتصادية

أشادت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بالفريق الاقتصادي الجديد في البيت الأبيض، مؤكدة أن هذا الفريق من أذكى العقول الاقتصادية ويعكسون أفضل ما في الولايات المتحدة.

وغردت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر حسابها الرسمي على تويتر: "هذا فريق من أذكى عقولنا الاقتصادية، وقادة من المؤكد أن يعكسوا أفضل ما في بلدنا.. إنهم يشتركون في الالتزام الأساسي بإنهاء هذه الأزمة الاقتصادية وعودة الناس إلى العمل، مع إعادة بناء اقتصادنا لرفع مستوى جميع الأمريكيين".

This is a team of some of our most brilliant economic minds, and proven leaders who reflect the very best of our country.



They share a fundamental commitment to ending this economic crisis and putting people back to work, while rebuilding our economy to lift up all Americans. pic.twitter.com/8F5Nj667ti