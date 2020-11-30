غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر عن الأماكن المقرر فصل التيار الكهربي عنها غدا الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا رجاء فرغلى، وشريف ، ترافكو ، الحرفيين 256 لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيارالكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.