اليوم السابع
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صور.. أمريكيون يطلقون مسيرات داعمه للرئيس ترامب من فلوريدا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 01:14 ص
صور.. أمريكيون يطلقون مسيرات داعمه للرئيس ترامب من فلوريدا مسيرات دعم ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى

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أطلق أنصار الرئيس الأمريكي الحالى دونالد ترامب، مسيرات داعمه له بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التى أعلن فوز الديمقراطي المنافس لها جو بايدن، بدأت من ولاية فلوريدا، وفق صور نشرتها وكالة أنباء رويترز اليوم الإثنين.

ووجه ترامب، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية، انتقادات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، على خلفية معركته لتغيير النتائج، وتحدث عن "صعوبات" للوصول بالقضية إلى المحكمة العليا.

وفي حديثه مع محاورته، ماريا بارتيرومو، على قناة "فوكس نيوز"، اشتكى ترامب من أن وزارة العدل و" أف بي آي" لا يساعدانه. وقال إنهما "مفقودان".
 
وشكك، الرئيس الأمريكي، في جدوى المحكمة العليا إذا لم تتدخل، قائلا: "من الصعب الوصول إلى المحكمة العليا. على المحكمة أن تستمع إلينا، وأن يكون شيء ما قادرا على الوصول إلى هناك، وإلا ما هي المحكمة العليا".

 

سيدة تحمل لافتة لدعم ترامب
سيدة تحمل لافتة لدعم ترامب

 

صورت ترامب على لافتة
صورت ترامب على لافتة

 

لحظة انطلاق مسيرة دعم ترامب
لحظة انطلاق مسيرة دعم ترامب

 

مسيرة دعم الرئيس الأمريكي ترامب
مسيرة دعم الرئيس الأمريكي ترامب

 

مشاركين في مسيرة ترامب
مشاركين في مسيرة ترامب

 

 

 


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