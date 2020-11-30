رئيس الوزراء السوداني يعلن رفع اسم بلاده من قائمة الارهاب الشهر القادم

قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إن رفع إسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية سيتم في ديسمبر القادم وان كل الشواهد تدل على ذلك مؤكداً أن السودان سيحتاج لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع إسم السودان من القائمة،
وأبدى رئيس الوزراء في اللقاء الذي أجراه معه تلفزيون السودان وبث اليوم إنزعاجه من التمجيد لشخصه ووصفه بالمخلص وترديد عبارات شكراً حمدوك مشدداً على ضرورة التأسيس لتمجيد البرامج التي تراعي قدر الشعب السوداني وليس الاشخاص مبيناً أن الشعب السوداني يستحق أن يعمل الجميع على قيام دولة المؤسسات وتغليب روح القيادة الجماعية والعمل الجماعي مؤكداً أن هذا الحلم سيتحقق لخلق سودان قوي معافى وان إرادة الشعب السوداني قادرة على تحقيق ذلك.
من ناحية أخرى، وجه وجه رئيس مجلس الوزراء شركة الخطوط الجوية السودانية بخلق شراكة فاعلة مع شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، حتى يعود الناقل الوطني لموقعه الريادي في مقدمة شركات الطيران بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
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