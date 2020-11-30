دونالد ترامب: أقاتل من أجل 74 مليون أمريكى وليس من أجلى

كتب محمد سعودي

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسه جو بايدن، مشيرا إلى أنه لا يقاتل من أجله، إنما من أجل 74 مليون شخص، حيث كتب ترامب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مساء اليوم قائلا: "أنا لا أقاتل من أجلي، أنا أقاتل من أجل 74.000.000 مليون شخص (لا يشمل ذلك العديد من بطاقات اقتراع ترامب التي "تم إلقاؤها")، وهو رقم قياسي لرئيس في منصبه صوّت لي".



ترامب عبر إنستجرام

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تصريحات لـ"فوكس نيوز" في وقت سابق، إن الانتخابات الأمريكية شهدت أكبر عملية تزوير فى التاريخ الأمريكى والإعلام يتغاضى، مشيرا إلى أن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت فى الانتخابات، مؤكدا أنه سيقوم برفع دعوى تشمل كل الانتهاكات فى الانتخابات.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أن أحد أنصار الرئيس دونالد ترامب الذى تبرع بـ 2.5 مليون دولار للمساعدة فى كشف مزاعم التزوير فى الانتخابات الرئاسية والطعن عليها قانونا، يريد استعادة أمواله مرة أخرى بعد النتائج المخيبة للآمال.

وأوضحت الصحيفة، أن رجل الأعمال من نورث كارولينا فريديك إيشلمان، قال إنه أعطى الأموال لجماعة خاصة بأخلاقيات الانتخابات مؤيدة لترامب فى تكساس تسمى True The Vote، والتي وعدت برفع دعاوى قضائية فى سبع ولايات متأرجحة كجزء من جهودها للتحقيق والكشف عن الاقتراع غير القانونى المشتبه به والاحتيال فى الانتخابات العامة فى 2020.

ولكن وفقا لدعوى قضائية أقامها إيشلمان هذا الأسبوع فى هيوستن، فإن جماعة True The Vote قد أسقطت كل تحركاتها القانونى، وتوقفت عن حملتها للتحقيق فى تصويت 2020، ثم رفضت الرد على مكالماته عندما طلب تفسيرا.