جامعة سوهاج تنظم المؤتمر البحثى الأول حول "الجديد فى كورونا".. اليوم

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن تنظيم المؤتمر العلمي الأول على مستوى الجامعات المصرية بجامعة سوهاج تحت عنوان "الجديد فى كورونا .. خبرة جامعة سوهاج" برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك اليوم الاتنين بقاعة قناه السويس بمركز المؤتمرات الدولى بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن المؤتمر يناقش الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها الجامعة عن فيروس كورونا المستجد، والتى تم نشرها في دوريات علمية دولية واقليمية ومحلية حيث يعد هذا المؤتمر هو المؤتمر العلمى البحثى الأول على مستوى الجامعات المصرية الذي يناقش أزمة جائحة كورونا التى تتعرض لها البلاد وجميع دول العالم.

وأضاف عزيز، أن الجامعة حريصه علي تنظيم تلك المؤتمرات إيماناً بدورها كمؤسسة بحثية في إثراء البحث العلمي في البلاد وتوفير وتوثيق مالديها من المعلومات للمساهمة في معرفة الحقائق لإيجاد الحلول لمواجهة تلك الجائحة، مشيراً إلى أنه تم نشر 11 بحث علمي في هذا المجال من كليات الطب والصيدلة والتربية والزراعة والتمريض.

ومن جانبة قال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر، إن الهدف من المؤتمر مناقشة الأبحاث العلمية التي اجريت داخل الجامعة عن ازمة كورونا وعرضها بين المتخصصين بالجامعة وخارجها حيث سيتم عرض الأبحاث التي تم نشرها فى دوريات علمية والأبحاث التي يتم إعدادها تمهيداً لنشرها،لمناقشة ومعرفة وضع هذا الفيروس في العالم وكيفية التعامل معه صحياً وإقتصاديا وبحثيا.