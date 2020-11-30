جامعة دمياط توافق على ترشيح محمد فتحى البرادعى لجائزة النيل للفنون

دمياط معتز الشربينى

انعقد اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020 بحرم جامعة دمياط الجديد مجلس الجامعة بجلسته رقم 151 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير للنواب والعمداء لما قدموه من جهود متضافرة منذ بداية العام الجامعى 2020/2021 حتى الآن، وحثهم على نقل هذه التحية لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى تقديرًا لجهودهم المستمرة.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناهد فكرى خضر القائم بعمل عميد كلية التمريض لنقله بصورة نهائية لجامعة دمياط لتصبح بذلك أول عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ بكلية التمريض بالجامعة.

ثم انتقل بعد ذلك لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتى أهمها على النحو التالي: تخصيص الغرف الإدارية بمبنى القاعات بالمرحلة الثانية بحرم الجامعة الجديد لكلية الزراعة تمهيدًا لنقل جزء من كلية الزراعة لحرم الجامعة، فيما عدا الغرف المخصصة مسبقًا لمركز التقنية وكلية الآثار، تخصيص عدد (2) من الوحدات الإدارية بمجمع المبانى الإدارية لكلية التجارة تمهيدًا لنقل تجريبى لأحد شعب الكلية مطلع الفصل الدراسى الثانى، تخصيص قاعة دراسية بالمرحلة الثانية بحرم الجامعة الجديد لتكون مقرا للوثائق والدراسات القانونية التابعة لكلية الحقوق، الموافقة على إنشاء كلية العلوم الصحية والتطبيقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد، الموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البشرى (نظام الساعات المعتمدة) ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

الموافقة على نقل عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكلية الطب البشرى بالجامعة من نظيراتها بجامعات المنصورة، قناة السويس، الفيوم، والموافقة على ترشيح السفير عبد الرؤوف الريدى لجائزة النيل للعلوم الاجتماعية، والموافقة على ترشيح الدكتور محمد فتحى البرادعى لجائزة النيل للفنون.

والموافقة على إنشاء وحدة لإنتاج المنظفات والمطهرات الصناعية تتبع مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة، الموافقة على إنشاء مركز النشر العلمى وإصدار المجلات العلمية بالجامعة، الموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات، الموافقة على إنشاء حاضنة أعمال وبيت خبرة لتسويق الخدمات الجامعية، وتكليف الدكتور محمد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب لإعداد اللائحة الخاصة.

علاوة على الموافقة على إعلان مبادرة "دمياط بلا أمية"، على أن تنطلق من مدينة دمياط الجديدة، منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد، تعيين عدد (5) من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة مدرس بكليات الجامعة، منح عدد (15) درجة دكتوراه.، منح عدد (15) درجة ماجستير.